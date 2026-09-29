अमेरिकी वीजा के लिए भारतीयों की मुश्किलें बढ़ी, अब 346 दिन का इंतजार

भारतीयों के लिए अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीजा पाना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाल ही में एक सरकारी ऑडिट से पता चला है कि वित्त वर्ष 2025 में इंटरव्यू के लिए औसत प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 346 दिन हो गई है।

यह आंकड़ा महामारी से पहले के 42 दिनों से काफी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में भारत से 14.5 लाख गैर-आप्रवासी वीजा आवेदन आए थे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अब बहुत देरी हो रही है।

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से वीजा के लिए प्रतीक्षा अवधि लगातार बढ़ रही है।