वियतनाम के पास भारतीय पर्यटकों की नाव पलट गई है

वियतनाम के द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों की नाव पलटी, कम से कम 15 की मौत

लेखन आबिद खान 04:02 pm Jul 11, 202604:02 pm

क्या है खबर?

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई है। घटना में अब तक कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। हनोई में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, "कुछ घंटे पहले वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास एक दुखद घटना में कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई। स्थानीय अधिकारियों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है।"