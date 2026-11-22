भारतीय छात्रों का कनाडा से मोह भंग? दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंची अध्ययन परमिट की संख्या
पिछले 10 सालों में कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में इतनी कमी पहले कभी नहीं देखी गई। सितंबर 2026 तक यह संख्या 2017 के स्तर से भी नीचे जा सकती है। उस समय तक सिर्फ 51,900 भारतीय छात्रों के पास ही अध्ययन परमिट रहने का अनुमान है, जबकि हाल ही में यह संख्या 2.77 लाख तक पहुंच गई थी। यह एक बड़ा बदलाव है, जिससे कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है।
कनाडा के नियम और बढ़ती लागत छात्रों को रोक रही
कनाडा के सख्त होते इमिग्रेशन नियम और वहां बढ़ती लागत अब इसे छात्रों के लिए कम आकर्षक बना रही है। टोरंटो स्थित वैंटेज इमिग्रेशन लॉ (वैंटेज इमिग्रेशन लॉ) के प्रमुख वकील राघव जैन बताते हैं कि भारतीय छात्रों को मिलने वाले स्टडी परमिटों में यह बड़ी गिरावट कनाडा की बढ़ती सख्त इमिग्रेशन नीतियों और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर इसकी घटती अपील, दोनों का नतीजा है।" अब सरकार ने हर साल नए छात्रों के आने की संख्या डेढ लाख तक सीमित कर दी है। साथ ही छात्रों को अपने रहने-सहने के खर्च के लिए जो रकम दिखानी पड़ती थी।