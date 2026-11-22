कनाडा के सख्त होते इमिग्रेशन नियम और वहां बढ़ती लागत अब इसे छात्रों के लिए कम आकर्षक बना रही है। टोरंटो स्थित वैंटेज इमिग्रेशन लॉ (वैंटेज इमिग्रेशन लॉ) के प्रमुख वकील राघव जैन बताते हैं कि भारतीय छात्रों को मिलने वाले स्टडी परमिटों में यह बड़ी गिरावट कनाडा की बढ़ती सख्त इमिग्रेशन नीतियों और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर इसकी घटती अपील, दोनों का नतीजा है।" अब सरकार ने हर साल नए छात्रों के आने की संख्या डेढ लाख तक सीमित कर दी है। साथ ही छात्रों को अपने रहने-सहने के खर्च के लिए जो रकम दिखानी पड़ती थी।