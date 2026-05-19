बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

घटना

क्या शव मिलने की घटना?

चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस (CMP) आयुक्त हसन मोहम्मद शौकत अली ने बताया कि मृतक अधिकारी की पहचान हरियाणा निवासी नरेंद्र (35) पुत्र रामनिवास के रूप में हुई है। वह चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग में सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह नरेंद्र अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। पहले वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने अपने स्तर पर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पलिस को सूचित कर दिया।