ओमान तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर पर हमला, 4 घायल

लेखन भारत शर्मा 05:18 pm Mar 01, 202605:18 pm

क्या है खबर?

इजरायल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में रविवार को ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय पलाऊ के ध्वज वाले एक तेल टैंकर (स्काईलाइट) पर हमला किया गया। इस पर चालक दल के 15 भारतीय नागरिक सवार थे। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं और अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है। रॉयटर्स के अनुसार, यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।