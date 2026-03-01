LOADING...
ओमान तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर पर हमला, 4 घायल
लेखन भारत शर्मा
Mar 01, 2026
05:18 pm
क्या है खबर?

इजरायल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में रविवार को ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय पलाऊ के ध्वज वाले एक तेल टैंकर (स्काईलाइट) पर हमला किया गया। इस पर चालक दल के 15 भारतीय नागरिक सवार थे। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं और अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है। रॉयटर्स के अनुसार, यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

हमला

कैसे हुआ हमला?

ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने एक्स पर लिखा, 'हमला मुसंदम के खासब बंदरगाह से लगभग 5 समुद्री मील उत्तर में हुआ, जिसके बाद जहाज के 20 सदस्यीय चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया।' केंद्र ने यह नहीं बताया कि टैंकर पर किस हथियार से हमला किया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चालक दल के 4 घायल सदस्यों का उपचार जारी है। चालक दल में 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक भी शामिल थे।

प्रतिबंध

अमेरिका ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध

टैंकर का पंजीकृत मालिक सी फोर्स इंक है और इसका प्रबंधन रेड सी शिप मैनेजमेंट LLC द्वारा किया जाता है। अमेरिका ने दिसंबर 2025 में रेड सी शिप मैनेजमेंट और स्काईलाइट पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उन पर खाड़ी में ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए अवैध बेड़ा संचालित करने का आरोप हैं। जहाज ट्रैकिंग सेवा ने स्काईलाइट को एक छोटा टैंकर बताया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अन्य जहाजों को ईंधन भरने के लिए किया जाता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

