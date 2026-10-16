संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अपील, खाड़ी में एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

भारत ने हाल ही में हुए जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है, जिनमें भारतीय ध्वज वाला एक जहाज भी शामिल था। उन्होंने भारतीय नाविकों की मदद करने के लिए ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का धन्यवाद भी किया। पार्वतीनेनी ने जोर देकर कहा कि दुनिया भर के व्यापार के लिए समुद्री मार्ग सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी देशों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए अब तक 5.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद दी है। इसके साथ ही, उन्होंने यमन की संप्रभुता का सम्मान करने और बाब अल-मंदेब जैसे प्रमुख समुद्री रास्तों से सुरक्षित आवाजाही की मांग की।