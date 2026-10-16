संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अपील, खाड़ी में एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा
अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से गुहार लगाई है कि वह खाड़ी देशों में रह रहे करीब एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत हरीश पार्वतीनेनी ने इस स्थिति को 'बेहद चिंताजनक' बताते हुए, जहाजों और बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों से पैदा हुए खतरों पर बात की।
उन्होंने जोर देकर कहा कि हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए शांति बनाए रखना और खुले मन से बातचीत करना बेहद जरूरी है।
भारत ने जहाजों पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की
भारत ने हाल ही में हुए जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है, जिनमें भारतीय ध्वज वाला एक जहाज भी शामिल था। उन्होंने भारतीय नाविकों की मदद करने के लिए ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का धन्यवाद भी किया। पार्वतीनेनी ने जोर देकर कहा कि दुनिया भर के व्यापार के लिए समुद्री मार्ग सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी देशों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए अब तक 5.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद दी है। इसके साथ ही, उन्होंने यमन की संप्रभुता का सम्मान करने और बाब अल-मंदेब जैसे प्रमुख समुद्री रास्तों से सुरक्षित आवाजाही की मांग की।