UN में फिलिस्तीनी-सीरियाई संसाधनों पर दुनिया का बड़ा फैसला, अमेरिका-इजरायल पड़े अकेले

UN लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि गाज़ा में चल रहे संघर्ष ने पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी क्रम में उसने दुनिया से गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने की अपील की है। हालांकि ज्यादातर देश इस बात से सहमत थे, लेकिन अमेरिका और इजरायल उन 7 देशों में से थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 11 देशों ने मतदान से खुद को दूर रखा। यह साफ दर्शाता है कि इस क्षेत्र में संप्रभुता और संसाधनों तक समान पहुंच के लिए दुनिया भर में व्यापक समर्थन है।