UN में फिलिस्तीनी-सीरियाई संसाधनों पर दुनिया का बड़ा फैसला, अमेरिका-इजरायल पड़े अकेले
भारत उन 151 देशों में शामिल था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक नए प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी और सीरियाई लोगों के जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है। साथ ही, इस प्रस्ताव में अधिकृत क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों को तुरंत रोकने की मांग की गई है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई गई है।
UN ने गाजा के पुनर्निर्माण में मदद के लिए दुनिया से की अपील
UN लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि गाज़ा में चल रहे संघर्ष ने पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी क्रम में उसने दुनिया से गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने की अपील की है। हालांकि ज्यादातर देश इस बात से सहमत थे, लेकिन अमेरिका और इजरायल उन 7 देशों में से थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 11 देशों ने मतदान से खुद को दूर रखा। यह साफ दर्शाता है कि इस क्षेत्र में संप्रभुता और संसाधनों तक समान पहुंच के लिए दुनिया भर में व्यापक समर्थन है।