अमेरिका में भारतीय छात्रों का दबदबा जारी, पिछले साल के मुकाबले संख्या गिरी
भारत लगातार तीसरे साल अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। साल 2025-26 में 3.39 लाख भारतीय छात्रों ने अमेरिका के संस्थानों में दाखिला लिया है।
यह संख्या पिछले साल 2024-25 के मुकाबले 6.5 प्रतिशत कम है, क्योंकि पिछले साल 3.63 लाख भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया था।
इस सूची में चीन दूसरे नंबर पर है, जहां से 2.54 लाख छात्र अमेरिका गए हैं।
चीन से जाने वाले छात्रों की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में आधे से अधिक भारतीय और चीनी छात्र ही हैं।
भारतीय स्नातक कोर्स में दाखिलों में 34.4 प्रतिशत की गिरावट
भारतीय छात्रों की संख्या कम होने का मुख्य कारण स्नातक कोर्स में दाखिलों में 34.4 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है। भले ही, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है।
वीजा से जुड़ी परेशानियाँ और यात्रा के नियमों ने भी छात्रों की राह मुश्किल की है। इसके बावजूद, अमेरिका के अधिकतर कॉलेज (करीब 81 प्रतिशत) विदेशी छात्रों को अपने यहाँ लाना अपनी बड़ी प्राथमिकता मानते हैं।
विशेषज्ञ चाहते हैं भारत अपने विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाए
पिछले साल भारतीय छात्रों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 14.263 अरब डॉलर का बड़ा योगदान दिया। लेकिन भारत के विशेषज्ञ अपनी सरकार से कह रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाया जाए, ताकि यह पैसा और हुनर हमारे देश में ही रह सके।