अमेरिका में भारतीय छात्रों का दबदबा जारी, पिछले साल के मुकाबले संख्या गिरी

भारत लगातार तीसरे साल अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। साल 2025-26 में 3.39 लाख भारतीय छात्रों ने अमेरिका के संस्थानों में दाखिला लिया है।

यह संख्या पिछले साल 2024-25 के मुकाबले 6.5 प्रतिशत कम है, क्योंकि पिछले साल 3.63 लाख भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया था।

इस सूची में चीन दूसरे नंबर पर है, जहां से 2.54 लाख छात्र अमेरिका गए हैं।

चीन से जाने वाले छात्रों की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में आधे से अधिक भारतीय और चीनी छात्र ही हैं।