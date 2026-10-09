PERM को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणी से भारत नाराज, कहा- औपनिवेशिक सोच

अमेरिका स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम के संबंध में अमेरिकी श्रम विभाग के निर्णय को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है।

भारत ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें उन्होंने PERM कार्यक्रम के तहत कुछ कंपनियों के लिए आवेदन रोकने की बात कही थी।

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि इस तरह के बयान अनुचित हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय पेशेवर बहुत पढ़े-लिखे और कुशल होते हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां के नए-नए आविष्कारों के माहौल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से मौजूदा H-1B वीजा पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।