भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम पहुंचा तुर्कमेनिस्तान, रक्षा निर्यात में नया कीर्तिमान
भारत ने हाल ही में अपने देश में तैयार 'आकाश' वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम तुर्कमेनिस्तान को भेजा है। यह कदम भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया जा रहा है।
तुर्कमेनिस्तान अब उन देशों में शामिल हो गया है जो आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आर्मेनिया और ताजिकिस्तान भी इसे खरीद चुके हैं।
इस कदम से भारत के मध्य एशिया के देशों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही, इससे भारत एक अहम सुरक्षा साझीदार के तौर पर अपनी पहचान बना पाएगा।
क्या है आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियत?
तुर्कमेनिस्तान अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल कर रहा है। उसकी वायु रक्षा में पहले से ही चीनी तकनीक वाले FD-2000 जैसे सिस्टम मौजूद हैं।
आकाश मिसाइल सिस्टम बहुत तेजी से आने वाले हवाई खतरों से निपट सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ कई निशानों को भेद सकता है।
किसी भी देश की सुरक्षा के लिए यह एक बेहद प्रभावशाली सिस्टम है। भारत अब सिर्फ हथियार बेचने के बजाय पूरे डिफेंस सिस्टम (रक्षा प्रणाली) बेचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश का रक्षा निर्यात भी अब नए रिकॉर्ड बना रहा है।