भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा- आतंकवाद 'मानवता के खिलाफ अपराध' घोषित हो

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपील की है कि कुछ खास तरह के आतंकी हमलों को आधिकारिक तौर पर 'मानवता के खिलाफ अपराध' घोषित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से आर मैथिली ने अपनी बात रखी। वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर (कानूनी सलाहकार) हैं।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के 81वें सत्र में एजेंडा आइटम 79 पर अपना आधिकारिक वक्तव्य रखते हुए कहा कि देशों को अपने कानूनों के तहत आतंकवाद को रोकने और उसे सजा देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता रहा है और यह कदम उसी का हिस्सा है।