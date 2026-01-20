भारत और EU ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब, दावोस में उर्सुला वॉन डेर लेयेन की घोषणा

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच में अपने भाषण के दौरान अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ (EU) भारत के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के करीब है, जिससे लगभग दो अरब लोगों का बाजार बन सकता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग एक चौथाई हिस्सा बन सकता है। उन्होंने इसे EU-भारत आर्थिक संबंधों में ऐतिहासिक क्षण बताया है।

बयान उर्सुला ने क्या दिया बयान? उर्सुला ने कहा, "हालांकि, अभी भी कुछ काम करना बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के कगार पर हैं। कुछ इसे सभी सौदों की जननी कहते हैं। ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा, जो वैश्विक GDP के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।" उन्होंने यह बात अपने भाषण के उस हिस्से के दौरान कही जो यूरोप की व्यापारिक साझेदारियों के विस्तार और विविधीकरण पर केंद्रित था।

दौरा अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगी उर्सुला उर्सुला ने कहा, "दावोस बैठक समाप्त होने के बाद मैं अगले सप्ताहांत भारत की यात्रा करूंगी, जो समझौते को आगे बढ़ाने, यूरोप और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करने के प्रयासों का हिस्सा है।" उन्होंने कहा, "यूरोप हमेशा दुनिया को चुनेगा और दुनिया यूरोप को चुनने के लिए तैयार है। EU की नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्थिर और सुव्यवस्थित वातावरण का निर्माण करना है जो निवेश का समर्थन करता है और व्यापार बढ़ावा है।"

उद्देश्य EU का उद्देश्य सस्ती ऊर्जा प्रदान- उर्सुला उर्सुला ने कहा, "EU का लक्ष्य एक ऐसा ऊर्जा संघ बनाना है जो विश्वसनीय, स्वदेशी और सस्ती ऊर्जा प्रदान करे। यूरोप ने पिछले दशकों की तुलना में बीते वर्ष में कहीं अधिक कार्य किया है। सदस्य देशों ने रक्षा खर्च को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है और 3 यूरोपीय रक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुके हैं।" उन्होंने ऊर्जा संबंधी चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी जोर दिया।

मुख्य अतिथि गणतंत्रण दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी उर्सुला भारत और यूरोपीय संघ के बढ़ते संबंधों के मद्देनजर, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला लेयेन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आयोजित भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को भारत यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। इस पर दोनों नेता 25 जनवरी से शुरू होने वाली तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे।

जानकारी भारत-EU शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता इस यात्रा के दौरान एंटोनियो और उर्सुला 27 जनवरी को 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे।