ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई बैठक, हवाई यात्रा और रक्षा पर की चर्चा
भारत और बांग्लादेश ने ढाका में मुलाकात कर दोनों देशों के बीच हवाई सफर को और बेहतर बनाने पर चर्चा की है।
उनका मुख्य मकसद है उड़ानों का बेहतर संपर्क बनाना और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाना, ताकि लोगों का आना-जाना आसान हो सके और कारोबारियों को व्यापार करने में सहूलियत मिले।
ये चर्चाएं बुधवार को ढाका में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री एम राशिदुज्जमान मिल्लत के बीच आयोजित एक औपचारिक बैठक के दौरान हुईं।
भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने जल और रक्षा पर चर्चा की
हवाई यात्रा पर हुई ये बातचीत सिर्फ उड़ानें सुधारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।
भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश के बड़े नेताओं से जल बंटवारे, रक्षा और कई दूसरे साझा मुद्दों पर भी बातचीत की। इससे साफ है कि दोनों देश हर क्षेत्र में मिलकर काम करने को तैयार हैं।
इससे पहले 13 सितंबर को राजनयिक कार्यक्रम के तहत, त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के नीति और रणनीति सलाहकार जाहिद उर रहमान से मुलाकात की थी, जहां दोनों अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित विषयों की एक विस्तृत चर्चा की थी।