ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई बैठक, हवाई यात्रा और रक्षा पर की चर्चा

हवाई यात्रा पर हुई ये बातचीत सिर्फ उड़ानें सुधारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश के बड़े नेताओं से जल बंटवारे, रक्षा और कई दूसरे साझा मुद्दों पर भी बातचीत की। इससे साफ है कि दोनों देश हर क्षेत्र में मिलकर काम करने को तैयार हैं।

इससे पहले 13 सितंबर को राजनयिक कार्यक्रम के तहत, त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के नीति और रणनीति सलाहकार जाहिद उर रहमान से मुलाकात की थी, जहां दोनों अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित विषयों की एक विस्तृत चर्चा की थी।

