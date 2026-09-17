एंथ्रोपिक के क्लाउड पर माइक्रोसॉफ्ट AI प्रमुख का हमला, ट्रेनिंग पर उठाए सवाल

सुलेमान के मुताबिक, मौजूदा AI मॉडल इंसानों की तरह सोचते या महसूस नहीं करते। उनमें भावनाएं, इच्छाएं और किसी चीज को अनुभव करने की क्षमता होने का कोई प्रमाण नहीं है।

उन्होंने कहा कि ये सिस्टम केवल निर्देशों के आधार पर जवाब तैयार करते हैं। ऐसे में AI को इंसान जैसा नैतिक दर्जा देना भ्रम पैदा कर सकता है।

उनके अनुसार, इससे लोग मशीन के जवाबों को उसकी अंदरूनी चेतना समझने की गलती कर सकते हैं।