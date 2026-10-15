भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के करीब पहुंचे, आखिरी मुहर बाकी

भारत और अमेरिका एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब आ गए हैं। इस समझौते में ज्यादातर मुश्किल मुद्दे सुलझा लिए गए हैं।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने यह जानकारी तब दी, जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे की तैयारी कर रहे थे। वह 5 दिन के प्रवास पर भारत आ रहे हैं।

पिछले 18 महीनों से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी और इन वार्ताओं में मुख्य रूप से टैरिफ (आयात शुल्क) और व्यापार बाधाओं पर ही ध्यान दिया गया है।

रुबियो के आने पर ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।