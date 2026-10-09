दक्षिण कोरिया और जापान में AI से साइबर हमलों की बाढ़, बैंक भी निशाने पर

पिछले सितंबर में जापान में 86 साइबर घटनाएं देखने को मिलीं, वहीं दक्षिण कोरिया ने इस साल की पहली छमाही में साइबर हमलों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की है।

इनमें खास तौर पर DDoS और रैंसमवेयर हमले शामिल थे। इस चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने वित्तीय उद्योग से जुड़े संगठनों, नियामकों और प्रभावित अधिकारियों को 12 सूत्रीय साइबर सुरक्षा आत्म-मूल्यांकन पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

दोनों देशों के जांचकर्ता यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि AI इन हमलों को कितना बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि तकनीक के लगातार विकसित होने के साथ ही मजबूत डिजिटल सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ती जा रही है।