COP31 ड्राफ्ट से जीवाश्म ईंधन गायब: क्या कार्बन कैप्चर सिर्फ बहाना? पनामा ने दी चेतावनी
तुर्की में हुई हालिया जलवायु शिखर वार्ता (COP31) से एक मसौदा समझौता सामने आया है। इसमें जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला, तेल और गैस) का कोई जिक्र नहीं है। इसके बजाय, समझौते में कार्बन-कैप्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसे तेल उद्योग का पूरा समर्थन हासिल है। इस बात से पर्यावरण कार्यकर्ता और कई देश नाखुश हैं। उनका मानना है कि यह असली समस्या से ध्यान भटकाने जैसा है।
पनामा कर सकता है COP31 के मसौदे को खारिज
भले ही इस मसौदे में 2023 के दुबई समझौते का जिक्र किया गया है, जिसमें जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूरी बनाने की बात थी, लेकिन इस बार कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है। एल्डन मेयर जैसे आलोचकों का मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ असली कदम कमजोर पड़ सकते हैं। बातचीत में तनाव बढ़ता जा रहा है। पनामा और कुछ अन्य देशों का कहना है कि वे इस समझौते को तब तक खारिज कर सकते हैं, जब तक इसमें तेल उत्पादन पर रोक या जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक फंड शामिल न किया जाए।