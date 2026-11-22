भले ही इस मसौदे में 2023 के दुबई समझौते का जिक्र किया गया है, जिसमें जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूरी बनाने की बात थी, लेकिन इस बार कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है। एल्डन मेयर जैसे आलोचकों का मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ असली कदम कमजोर पड़ सकते हैं। बातचीत में तनाव बढ़ता जा रहा है। पनामा और कुछ अन्य देशों का कहना है कि वे इस समझौते को तब तक खारिज कर सकते हैं, जब तक इसमें तेल उत्पादन पर रोक या जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक फंड शामिल न किया जाए।