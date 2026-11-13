अमेरिका में टीके लगाने की दर गिरी, बच्चों पर मंडराया खसरा-पोलियो का खतरा

इस साल अब तक खसरे के 5,000 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिन्हें टीका नहीं लगा था या जिनकी टीकाकरण स्थिति के बारे में पता नहीं था।

काली खांसी भी छोटे बच्चों के लिए खतरा बन रही है, और अगर टीकाकरण की दर इसी तरह कम बनी रही, तो पोलियो जैसी बीमारी भी लौट सकती है।

टीकाकरण की दर में यह गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उन बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिन्हें हम काबू में मान रहे थे।

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि टीका लगवाने से सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपका पूरा समुदाय सुरक्षित रहता है।