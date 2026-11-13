अमेरिका में टीके लगाने की दर गिरी, बच्चों पर मंडराया खसरा-पोलियो का खतरा
अमेरिका में छोटे बच्चों में टीकाकरण की दर फिर से कम हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता में पड़ गए हैं।
साल 2025-26 के स्कूल सत्र के लिए, सिर्फ 92.4 प्रतिशत बच्चों को MMR और पोलियो के टीके लगे हैं, और DTaP का टीका 92 प्रतिशत बच्चों को मिला है।
वहीं, टीकों से छूटने वाले बच्चों का आंकड़ा 4.2 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने चेतावनी दी है कि इस कमी के कारण खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी बीमारियां, जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, फिर से फैल सकती हैं।
खसरे के 5,000 से अधिक मामले
इस साल अब तक खसरे के 5,000 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिन्हें टीका नहीं लगा था या जिनकी टीकाकरण स्थिति के बारे में पता नहीं था।
काली खांसी भी छोटे बच्चों के लिए खतरा बन रही है, और अगर टीकाकरण की दर इसी तरह कम बनी रही, तो पोलियो जैसी बीमारी भी लौट सकती है।
टीकाकरण की दर में यह गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उन बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिन्हें हम काबू में मान रहे थे।
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि टीका लगवाने से सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपका पूरा समुदाय सुरक्षित रहता है।