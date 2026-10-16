ब्रिटेन का ऐतिहासिक फैसला, नवंबर से आक्रामक पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध

ब्रिटेन की सरकार उम्मीद कर रही है कि इन नियमों से ऑनलाइन सुरक्षा का एक नया मानक तय होगा। न्याय मंत्री एलेक्स डेविस-जोन्स ने बताया कि उनका लक्ष्य अगले दशक में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को आधा करना है।

उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद ऐसी पसंद को निशाना बनाना नहीं है जिससे किसी को नुकसान न हो, बल्कि वे ऐसे कंटेंट को रोकना चाहते हैं जो रिश्तों के बारे में गलत संदेश देता है।

हाल ही में हुई एक समीक्षा में यह भी पाया गया कि हिंसक पोर्नोग्राफी के असल ज़िंदगी में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए, इस प्रतिबंध का मकसद लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से ज्यादा सुरक्षित रखना है।