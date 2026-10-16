ब्रिटेन का ऐतिहासिक फैसला, नवंबर से आक्रामक पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध
ब्रिटेन ने आक्रामक अश्लील कंटेंट के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 6 नवंबर, 2026 से एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है।
इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट शामिल होगा, जिसमें गला घोंटना, पारिवारिक यौन संबंध या 16 साल से कम उम्र के बच्चों जैसा दिखने का ढोंग करने वाले वयस्क दिखाए गए हों।
यह कदम ऐसे कंटेंट से महिलाओं और लड़कियों पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। इस कदम की ब्रिटेन में सराहना की जा रही है।
एलेक्स डेविस-जोन्स ने ऑनलाइन सुरक्षा मानक का किया समर्थन
ब्रिटेन की सरकार उम्मीद कर रही है कि इन नियमों से ऑनलाइन सुरक्षा का एक नया मानक तय होगा। न्याय मंत्री एलेक्स डेविस-जोन्स ने बताया कि उनका लक्ष्य अगले दशक में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को आधा करना है।
उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद ऐसी पसंद को निशाना बनाना नहीं है जिससे किसी को नुकसान न हो, बल्कि वे ऐसे कंटेंट को रोकना चाहते हैं जो रिश्तों के बारे में गलत संदेश देता है।
हाल ही में हुई एक समीक्षा में यह भी पाया गया कि हिंसक पोर्नोग्राफी के असल ज़िंदगी में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए, इस प्रतिबंध का मकसद लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से ज्यादा सुरक्षित रखना है।