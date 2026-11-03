चीन में दिखी भविष्य की झलक, मैराथन ट्रैफिक संभालता नजर आया ह्यूमनॉइड रोबोट

डीप रोबोटिक्स और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर 'हैंगक्सिंग नंबर 2' नाम का यह रोबोट बनाया है। 178 सेंटीमीटर लंबा यह रोबोट खुद से ही गश्त लगाने और सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी देने के लिए लिडार और डेप्थ कैमरों का इस्तेमाल करता है। इस दौड़ में 36,000 धावक शामिल थे, इसलिए यह रोबोट की असल क्षमता को जांचने का बढ़िया मौका था। डीप रोबोटिक्स के मेंग युआन ने बताया कि इस तरह के आयोजन रोबोट्स के लिए एकदम सही होते हैं, जहां वे रोजाना के सामान्य कामों को संभाल सकते हैं। इससे इंसानी पुलिसकर्मी बड़े और ज्यादा मुश्किल कामों पर ध्यान दे पाते हैं।