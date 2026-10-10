हिटलर मुसोलिनी पेरू के मेयर बने, सिर्फ 25 वोटों से जीता चुनाव

पेरू के मध्य हुआनुको विभाग के एक दूरदराज के एंडियन जिले क्वेरोपल्का में 45 साल के वामपंथी उम्मीदवार हिटलर मुसोलिनी को मेयर चुन लिया गया है। उन्होंने महज 25 वोटों से बाजी मारी और कुल वोटों का 34.5 प्रतिशत हिस्सा उनके खाते में आया। इतने कम अंतर से जीत हासिल करके उन्होंने अपने दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी को तो हराया ही, साथ ही अपने अजीबोगरीब नाम की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। बता दें कि क्वेरोपल्का में करीब 730 लोग रहते हैं।