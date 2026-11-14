न्यू ऑरलियन्स में स्टीयरिंग फेल होने से टकराए जहाज, 180 लोग सुरक्षित

'अटलांटिक एस्फाल्ट' का प्रबंधन सिंगापुर की एक कंपनी करती है, जबकि इसका मालिकाना हक लाइबेरिया में औपचारिक रूप से रजिस्टरड एक कंपनी के पास है। यह चीन स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है, जो 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य जहाज निर्माता है। यह घटना 2024 में बाल्टीमोर में हुए 'डाली' हादसे की याद दिला रही है। उस हादसे में भी स्टीयरिंग की समस्या हुई थी, लेकिन तब जहाज पर ज्यादातर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे।