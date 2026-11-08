फ्रांस में फिर सड़कों पर उतरे 1.46 लाख लोग, सैकड़ों गिरफ्तार

पेरिस के 'प्लेस डे ला नेशन' पर प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देश भर में कम से कम 360 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ये प्रदर्शन 2018 में शुरू हुए 'यलो वेस्ट' आंदोलन की याद दिलाते हैं। सांसदों द्वारा 2027 के बजट के राजस्व हिस्से को खारिज किए जाने के ठीक बाद ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया है।