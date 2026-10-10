क्यूरेटिबा में बच्चों की जान पर खतरा टला: 13 बच्चों और कर्मचारियों को बंधक बनाने वाला पुलिस कार्रवाई में ढेर
दुनिया
ब्राजील के क्यूरेटिबा शहर में एक किंडरगार्टन में उस समय तनाव फैल गया, जब एक शख्स ने 13 छोटे बच्चों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। उसने किंडरगार्टन को आग लगाने की धमकी भी दी थी। 3 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाने वाले से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध को मार गिराया गया।
बच्चों और कर्मचारियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता
पुलिस की स्पेशल टीमों ने फुरती से कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित किया कि चार और पांच साल के सभी बच्चे सही-सलामत बाहर आ जाएं। बाहर बच्चों के माता-पिता बेचैनी से हर खबर का इंतजार कर रहे थे। इस भयानक घटना के बाद सभी को इससे उबरने में मदद देने के लिए, शहर के अधिकारियों ने बच्चों और कर्मचारियों, दोनों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता का इंतजाम किया है।