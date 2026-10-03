बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की धूम: 3 दिन की छुट्टी का ऐलान, मोबाइल ऐप से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त
बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। इसमें सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) को मिलाकर कुल छुट्टी 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। यह कदम मंदिरों में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद उठाया गया है और साथ ही यह लंबे समय से त्योहार मनाने के लिए ज्यादा समय की मांग को भी पूरा करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बड़े पूजा मंडपों के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाकर 5 करोड़ टका (3.92 करोड़ रुपये) कर दिया है।
मोबाइल ऐप से दुर्गा पूजा की सुरक्षा होगी आसान
सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए अधिकारी राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक सुरक्षा इंतजामों को बढ़ा रहे हैं। इस काम में नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए एक मोबाइल एप्लिकेशन की मदद ली जा रही है। यह एप्लिकेशन उत्सवों के दौरान सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा करना और भी आसान बना देगा। इस साल 1,500 नए पूजा मंडप बनाए गए हैं, जिससे अब मंडपों की कुल संख्या 33,851 हो गई है। इन सभी उपायों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई बिना किसी चिंता के दुर्गा पूजा का भरपूर आनंद ले सके।