बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की धूम: 3 दिन की छुट्टी का ऐलान, मोबाइल ऐप से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त

बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। इसमें सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) को मिलाकर कुल छुट्टी 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। यह कदम मंदिरों में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद उठाया गया है और साथ ही यह लंबे समय से त्योहार मनाने के लिए ज्यादा समय की मांग को भी पूरा करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बड़े पूजा मंडपों के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाकर 5 करोड़ टका (3.92 करोड़ रुपये) कर दिया है।