अमेरिका में H-1B वीजा के लिए बड़ा बदलाव, अब अधिक वेतन पाने वालों को मिलेगा पहला मौका

सभी चारों वेज लेवल के आवेदक अभी भी चुने जा सकते हैं, लेकिन अब सैलरी की सही जानकारी देना बहुत जरूरी हो गया है।

कंपनियों को अपनी बताई हुई सैलरी की जानकारी सही देनी होगी, नहीं तो उनका आवेदन खारिज भी हो सकता है। भारतीय प्रोफेशनलों के लिए ज्यादा सैलरी मिलना उनके चुनाव की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकता है।

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने यह भी चेतावनी दी है कि कोई भी डुप्लीकेट आवेदन न करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज आपके रजिस्ट्रेशन से मेल खाते हों>

किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर आवेदन तो रद्द होगा ही, साथ में फीस भी वापस नहीं मिलेगी।

USCIS के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय H-1B वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है।

