यूरोप में इस सर्दी में महंगी हो सकती है ऊर्जा, IEA ने जारी की चेतावनी
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के प्रमुख डॉ फातिह बिरोल ने आगाह किया है कि इस सर्दी यूरोप के लिए ऊर्जा काफी महंगी हो सकती है। ईरान में चल रहे टकराव ने दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा को हिला दिया है। इस बीच गैस की कीमतों में तेज उछाल के बाद ब्रिटेन के घरों में बिजली-गैस के बिल 26 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। अगर इस बार कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ये लागतें और भी बढ़ सकती हैं।
2 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 100 पाउंड
बढ़ते बिलों से राहत देने के लिए इंग्लैंड में करीब 2 करोड़ परिवारों को 100 पाउंड दिए जाएंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में भी इतनी ही रकम देने का इंतजाम किया गया है। ऑफगेम का कहना है कि जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी थोक लागत बढ़ने की वजह से हुई है। इसी बीच बिरोल ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों की कोशिशों में 400 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की बात कही है। यह इस सेक्टर के लिए एक और सिरदर्द है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कुछ स्थिरता आने पर बड़ी कमी से अभी भी बचा जा सकता है।