बढ़ते बिलों से राहत देने के लिए इंग्लैंड में करीब 2 करोड़ परिवारों को 100 पाउंड दिए जाएंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में भी इतनी ही रकम देने का इंतजाम किया गया है। ऑफगेम का कहना है कि जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी थोक लागत बढ़ने की वजह से हुई है। इसी बीच बिरोल ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों की कोशिशों में 400 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की बात कही है। यह इस सेक्टर के लिए एक और सिरदर्द है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कुछ स्थिरता आने पर बड़ी कमी से अभी भी बचा जा सकता है।