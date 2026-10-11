चक्रवात आईजियास: फ्लोरिडा-अलबामा में 4 की मौत, अंधेरे में डूबे 9 लाख घर
फ्लोरिडा और अलबामा में आए चक्रवात आईजियास ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में वे 2 लोग भी शामिल हैं, जिन पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर गए। इस चक्रवात की वजह से भारी बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। यह तूफान डेस्टिन के पास श्रेणी-2 के स्तर पर जमीन से टकराया था। हालात को बेहतर करने और संघीय मदद पहुंचाने के लिए फ्लोरिडा, जॉर्जिया और अलबामा में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
फ्लोरिडा और अलबामा में लगभग 9 लाख घरों की गई बिजली
तेज हवाओं ने इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इनमें पेनसाकोला हवाई अड्डे की छत और ढांचा भी शामिल है। फ्लोरिडा और अलबामा में लगभग 9 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। एस्कैम्बिया काउंटी में एक महिला की मौत हो गई, जब एक बड़ा पेड़ उनके घर पर आ गिरा। इसके अलावा, एक व्यक्ति की जान जनरेटर के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड की जहर फैलने से चली गई। अलबामा से भी पेड़ों के गिरने और कार दुर्घटनाओं से जुड़ी कई मौतें सामने आई हैं।