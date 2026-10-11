चक्रवात आईजियास: फ्लोरिडा-अलबामा में 4 की मौत, अंधेरे में डूबे 9 लाख घर

फ्लोरिडा और अलबामा में आए चक्रवात आईजियास ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में वे 2 लोग भी शामिल हैं, जिन पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर गए। इस चक्रवात की वजह से भारी बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। यह तूफान डेस्टिन के पास श्रेणी-2 के स्तर पर जमीन से टकराया था। हालात को बेहतर करने और संघीय मदद पहुंचाने के लिए फ्लोरिडा, जॉर्जिया और अलबामा में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।