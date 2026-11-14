अमेरिकी आवास सहायता के लिए अब नागरिकता टेस्ट! HUD का सख्त नियम लागू

'मिक्स्ड-स्टेटस' वाले परिवार (यानी जहां परिवार के सभी सदस्य नागरिक नहीं होते) को पहले अनुपात के हिसाब से मदद मिलती थी, लेकिन अब उनकी सहायता तब तक ही अस्थायी होगी, जब तक कि परिवार के सभी सदस्यों के कागजात सही नहीं हो जाते। यहां तक कि 62 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को भी अब इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। यह फैसला तब आया है जब एक ऑडिट में पता चला कि लगभग 2 लाख किरायेदारों की योग्यता की पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी। इसलिए HUD चाहता है कि सख्त नियम लागू हों, ताकि संसाधन उन्हीं लोगों पर खर्च हों जो वास्तव में इसके हकदार हैं।