अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने नागरिकों को 'परमाणु हमले से बचने का तरीका' बताया

वीडियो में नागरिकों को तहखानों की तलाश करने, खिड़कियों से दूर रहने और बाहर की हवा खींचने वाले एयर कंडीशनर बंद करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा ईरानियों को संभावित हमले के बाद कम से कम 24 घंटे तक सुरक्षित स्थान पर रहने, पैकेटबंद भोजन और बोतलबंद पानी का उपयोग करने और वाहनों के अंदर शरण लेने से बचने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रेडियोधर्मी कण हवा में फैल सकते हैं।