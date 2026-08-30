नेपाल ने बाढ़ पीड़ितों के शव दफनाए, बाद में कैसे होगी पहचान?

चितवन में अस्पतालों में पर्याप्त जगह और सुविधाओं की कमी के कारण शवों को सड़ने से रोकना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शवों के सड़ने और दुर्गंध से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

एक अधिकारी ने कहा, "जैसे-जैसे शवों की संख्या बढ़ती गई, हमने एक घर को शीतलन केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। वहां भी जगह कम पड़ने के कारण हमारे पास उन्हें दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।"