नेपाल बाढ़ में मृतकों का आंकड़ा 700 के करीब पहुंच गया है

नेपाल बाढ़ में 734 मौतें, 3,000 लापता; 898 कर्मचारी अलग-अलग सुरंगों में फंसे

लेखन आबिद खान 10:26 am Aug 30, 202610:26 am

क्या है खबर?

नेपाल-चीन सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान का आज 5वां दिन है। बचावकर्मी मलबे और गाद के बीच जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस बीच मौतों का आंकड़ा बढ़कर 734 हो गया है, जबकि 3,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में 675 लोग मारे गए हैं और 2,498 लापता हैं। वहीं, तिब्बत के ग्यिरोंग में 16 मौतें हुई हैं और 546 लोग अभी भी लापता है।