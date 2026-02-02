LOADING...
पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने महिला आत्मघाती हमलावरों के जरिए दिया हमलों को अंजाम

BLA ने पाकिस्तान के 12 शहरों में कैसे दिया हमलों को अंजाम, जिसमें हुई 200 मौतें?

लेखन भारत शर्मा
Feb 02, 2026
12:40 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान सरकार को हिलाकर रख दिया है। BLA ने पिछले 40 घंटों में 12 शहरों में सिलसिलेवार हमले कर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 200 से अधिक जवान और कुछ नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया। BLA का दावा है कि उसने ये हमले 'ऑपरेशन हेरोफ फेज II' के तहत किए हैं और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। आइए जानते हैं उसने इन हमलों को कैसे अंजाम दिया।

हमला

BLA ने इन जगहों पर दिया हमलों को अंजाम

BLA का दावा है कि उसने 30 जनवरी को एकसाथ बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग, नुश्की, दलबांदिन, पंजगुर, तुंप और पसनी सहित 12 जिलों में सिलसिलेवार हमले किए थे। इन हमलों में नागरिकों, जेल, थानों और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में 200 से अधिक जवानों और लोगों की मौत हुई है। हमलों के बाद पूरे प्रांत में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा ठप हो गई। इसी तरह रेल सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं।

दावा

कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में नियंत्रण का दावा

BLA प्रवक्ता जियांद बलूच द्वारा जारी बयानों में कहा गया है हमलों के बाद कई शहरी और ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। उनके लड़ाकों ने खारान, मस्तंग, टुम्प और पसनी सहित कई इलाकों में अभियान पूरे कर लिए हैं अन्य अन्य स्थानों पर लड़ाई जारी है। उन्होंने दावा किया कि उसके लड़ाके क्वेटा और नोशकी के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं और वहां की सैन्य उपस्थिति को पीछे धकेल दिया गया है।

तरीका

BLA ने हमलों को किस तरह दिया अंजाम?

BLA प्रवक्ता जियांद के अनुसार, हमलों में आत्मघाती हमलावर, IED ब्लास्ट समेत ग्रेनेड हमले और गोलीबारी शामिल रही। उन्होंने बताया कि इन हमलों में उनके 18 लड़ाके शहदी हो गए, जिनमें मजीद ब्रिगेड के 11 आत्मघाती हमलावर, फतेह स्क्वाड के 4 लड़ाके और STOS यूनिट के 3 लड़ाके शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के हमले आगे भी जारी रहेंगे।

खुलासा

BLA के आत्मघाती हमलावरों में 2 महिलाएं भी शामिल

BLA ने अपने आत्मघाती हमलावरों में 2 महिलाओं के भी शामिल होने की पुष्टि करते हुए उनकी फोटो भी जारी की है। इनमें से एक की पहचान आसिफा मेंगल (24) के रूप में हुई है। नुश्की निवासी मेंगल मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी। 2 अक्टूबर, 2002 जन्मी मेंगल 21वें जन्मदिन पर वह BLA की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी और जनवरी 2024 में आत्मघाती हमलावर बनी थी। उसने 30 जनवरी को ISIS मुख्यालय को निशाना बनाकर जान गंवाई थी।

वीडियो

दूसरी महिला आत्मघाती हमलावर का सामने आया वीडियो

दूसरी महिला आत्मघाती हमलावर की अभी पहचान नहीं हुई है, लेकिन उसका वीडियो सामने आया है। उसमें वह हमले से पहले अपने साथी पुरुष BLA सहयोगियों के साथ पाकिस्तानी सरकार का मजाक उड़ाती नजर आ रही है। वीडियो में वह एक बड़ी बंदूक के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, "वे (पाकिस्तान सरकार) केवल हमारी पीड़ित माताओं और बहनों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे हमसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। यह उनकी क्षमता से परे है।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें महिला आत्मघाती हमलावर का वीडियो

संदेश

महिला हमलावर ने दिया अहम संदेश

वीडियो में महिला हमलावर बलूच भाषा में कहती है, "हमें बलूच राष्ट्र को जागने की जरूरत है। दुश्मन के दिन गिने-चुने हैं। उनके पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। बलूच राष्ट्र को अब यह समझना होगा कि दुश्मन के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। देखिए, आज हमारे लड़ाके अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, खुद को टुकड़ों में उड़ा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग कुछ पैसों के लिए उनकी जासूसी कर रहे हैं।"

कार्रवाई

पाकिस्तानी सरकार ने क्या की कार्रवाई?

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने रविवार को बताया कि बलूचिस्तान में समन्वित हमलों के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने 40 घंटों में 145 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि उसके 45 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने कमान संभाली थी और और 31 जनवरी तक 145 विद्रोही मारे गए। अब तक हमलों में 17 जवान और 31 नागरिक भी मारे गए हैं।

हालात

बलूचिस्तान में क्या है स्थिति?

बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। वहां अलगाववादी समूहों के नेतृत्व में लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। ये समूह राजनीतिक उपेक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर विवादों का हवाला देते हुए अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। BLA इन समूहों में सबसे प्रमुख है और पाकिस्तान तथा कई अन्य देशों द्वारा इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। आम नागरिक भी BLA के समर्थन में हैं।

