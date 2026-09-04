NewsBytesExplainer: एस्टोनिया के रक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्यों चर्चा में है एक भारतीय कंपनी?

सौदे के तहत, भारतीय कंपनी से जुड़ी इटली की एक फर्म को गोला-बारूद आपूर्ति का जिम्मा दिया गया था। ये आपूर्ति इटली की कंपनी डेटासेल SRL द्वारा की जानी थी, जिसे नागपुर स्थित नेको डिफेंस मुनिशंस ने अधिग्रहित कर लिया था।

हालांकि, एस्टोनिया ने जिन तोप के गोलों के लिए समझौता किया था, उनका कभी भी डेटासेल ने उत्पादन नहीं किया था। इसके बावजूद कंपनी को भारी-भरकम कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और राशि भी पहले ही दे दी गई।