एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने भारतीय कंपनी के साथ रक्षा सौदा घोटाले के बीच इस्तीफा दिया

एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने भारतीय कंपनी के साथ रक्षा सौदा घोटाले के बीच इस्तीफा दिया

लेखन गजेंद्र 09:56 am Sep 04, 202609:56 am

क्या है खबर?

एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हन्नो पेवकुर ने भारतीय कंपनी के साथ रक्षा सौदे से जुड़े घोटाले के मामले में बुधवार शाम को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा तब दिया, जब राष्ट्रीय लेखा परीक्षकों ने उनके मंत्रालय पर खर्च में अनियमितताओं और यूक्रेन के लिए गोला-बारूद की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। यह सौदा 7 करोड़ यूरो (लगभग 768 करोड़ रुपये) का बताया जा रहा है। पेवकुर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है।