हूती विद्रोहियो ने सऊदी अरामको की एक सुविधा पर हमला किया, जिसके बाद आग लग गई

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर नए हमले किए, अरामको की इमारत क्षतिग्रस्त

लेखन आबिद खान 02:27 pm Nov 08, 202602:27 pm

क्या है खबर?

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर कई हमले किए हैं। इनमें तेल बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि बलों ने रियाद स्थित खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अरामको का तेल भंडारण टैंक और एक टावर को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि हमलों ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। हमले में अरामको की एक इमारत को नुकसान पहुंचा है।