यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, रास तनूरा और रियाद के वित्तीय जिले को निशाना बनाया है।

रिफाइनरी में आग लग गई थी और सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को पहले बताया था कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रास तनूरा में चार ड्रोनों को रास्ते में ही रोककर नष्ट कर दिया था।

यह हमला इस संघर्ष को और बढ़ा रहा है, जिससे सऊदी अरब के कुछ सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा पैदा हो गया है।