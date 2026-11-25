हूतियों के हमलों से दहला सऊदी अरब, तेल रिफाइनरी और वित्तीय केंद्र निशाने पर
यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, रास तनूरा और रियाद के वित्तीय जिले को निशाना बनाया है।
रिफाइनरी में आग लग गई थी और सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को पहले बताया था कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रास तनूरा में चार ड्रोनों को रास्ते में ही रोककर नष्ट कर दिया था।
यह हमला इस संघर्ष को और बढ़ा रहा है, जिससे सऊदी अरब के कुछ सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा पैदा हो गया है।
रियाद के टॉवर पर हमले में 11 लोग घायल
इसी हफ्ते, रियाद के फाइनेंशियल हब (वित्तीय केंद्र) में एक टॉवर पर हुए हमले में 11 लोग घायल हो गए। यह कुछ ही दिनों के अंदर उस इमारत पर दूसरा हमला था।
रास तनूरा कोई मामूली रिफाइनरी नहीं है; यह सऊदी अरब के तेल निर्यात का एक बहुत अहम केंद्र है। हाल के दिनों में बढ़ते ड्रोन हमलों के कारण, इन हमलों से सऊदी अरब के लिए अपने एनर्जी सेक्टर (ऊर्जा क्षेत्र) और अर्थव्यवस्था को किसी भी बाधा से सुरक्षित रख पाना मुश्किल होता जा रहा है।