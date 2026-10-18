यमन: हवाई हमले में मासूम बच्चों की मौत, हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाया आरोप

सऊदी समर्थित गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच हिंसा में हाल के दिनों में तेजी देखी जा रही है। विद्रोहियों का कहना है कि सितंबर में लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से उनके इलाकों में 124 लोग मारे जा चुके हैं।

इस बीच, मिस्र के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के पक्ष में बयान दिया है, जिससे इस क्षेत्र में गठबंधनों में बदलाव का संकेत मिल रहा है।