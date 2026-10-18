यमन: हवाई हमले में मासूम बच्चों की मौत, हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाया आरोप
दुनिया
यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर शुक्रवार को धामर प्रांत में हुए हवाई हमले का आरोप लगाया है, जिसमें उनके घरों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 बच्चों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए।
हूती गुट के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मरने वालों में 10 साल के दो बच्चे और 8 साल का एक बच्चा शामिल था।
सितंबर से अब तक 124 लोगों की मौत का दावा
सऊदी समर्थित गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच हिंसा में हाल के दिनों में तेजी देखी जा रही है। विद्रोहियों का कहना है कि सितंबर में लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से उनके इलाकों में 124 लोग मारे जा चुके हैं।
इस बीच, मिस्र के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के पक्ष में बयान दिया है, जिससे इस क्षेत्र में गठबंधनों में बदलाव का संकेत मिल रहा है।