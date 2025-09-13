रूस के कामचटका तट पर आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

रूस के सुदूर पूर्वी तट कामचटका के पूर्वी तट पर शनिवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने अधिकारियों को चिंतित कर दिया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। इसके बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कुछ निकटवर्ती तटों पर पर सुनामी आने की चेतावनी जारी की है। भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर पूर्व में 39.5 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि, इससे नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

चेतावनी सुनामी की चेतावनी में क्या कहा गया है? प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र की ओर से जारी सुनामी की चेतावनी में कहा गया है कि खतरनाक लहरें भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के भीतर रूसी तटों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ निकटवर्ती रूसी तटों पर एक मीटर (3.3 फीट) तक की लहरें उठने की संभावना है। जापान, हवाई और प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों पर 30 सेंटीमीटर से कम की लहरें देखी जा सकती हैं। इसके बाद सरकारों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है।

पुनरावृत्ति जुलाई में 8.8 तीव्रता का दर्ज किया गया था झटका इससे पहले 20 जुलाई को कामचटका प्रायद्वीप में रिकॉर्ड किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक आया था, जिससे प्रशांत महासागर में 4 मीटर (12 फीट) ऊंची सुनामी उत्पन्न हुई थी और हवाई से जापान तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। 8.8 तीव्रता का यह भूकंप 2011 के बाद से सबसे बड़ा था, जब जापान में 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी आई थी, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे।