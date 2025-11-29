हांगकांग में बहुमंजिला इमारत में लगी आग के बाद 3 दिन का शोक घोषित
क्या है खबर?
हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में लगी भीषण आग में मारे गए 128 लोगों की याद में सरकार ने 3 दिन का शोक की घोषणा की है। इस शोक की शुरुआत एक मिनट का मौन रखकर की गई। आगजनी में 200 से अधिक लोग लापता हैं। बता दें कि हांगकांग की बहुमंजिला रिहायशी इमारतों में लगी यह आग पिछले 76 साल बाद एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आई है।
जांच
हांगकांग की सबसे भीषण आग की जांच जारी
3 दिवसीय शोक के तहत सरकारी कार्यालयों पर लगे झंटे आधे झुकाए गए हैं। यह आग एक टावर की निचली मंजिलों पर लगी सुरक्षात्मक जाली से शुरू हुई और 7 मंजिल तक फैल गई। शहर के भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी निकाय ने परियोजना से जुड़े सलाहकारों और उपठेकेदारों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अग्निशमन सेवा प्रमुख एंडी येउंग ने बताया कि सभी 8 ब्लॉकों में अलार्म सिस्टम खराब थे, जिससे निवासियों को खतरे का पता ही नहीं चल पाया।
समर्थन
हांगकांग में आग पीड़ितों के समर्थन में सामुदायिक प्रयास
यह आग 1948 के बाद से हांगकांग की सबसे भीषण आग थी, जब एक विस्फोट और आग में कम से कम 135 लोग मारे गए थे। आग से प्रभावित लगभग 800 लोगों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई है और 9 आपातकालीन आश्रय स्थल बनाए गए हैं। त्रासदी से विस्थापित हुए लोगों की सहायता के लिए एक सामुदायिक प्रयास भी चल रहा है, जिसमें कपड़े, भोजन, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल के लिए आपूर्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं।