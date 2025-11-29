हांगकांग में 3 दिवसीय शोक के तहत मौन रखते सरकारी अधिकारी

हांगकांग में बहुमंजिला इमारत में लगी आग के बाद 3 दिन का शोक घोषित

लेखन भारत शर्मा 02:14 pm Nov 29, 202502:14 pm

क्या है खबर?

हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में लगी भीषण आग में मारे गए 128 लोगों की याद में सरकार ने 3 दिन का शोक की घोषणा की है। इस शोक की शुरुआत एक मिनट का मौन रखकर की गई। आगजनी में 200 से अधिक लोग लापता हैं। बता दें कि हांगकांग की बहुमंजिला रिहायशी इमारतों में लगी यह आग पिछले 76 साल बाद एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आई है।