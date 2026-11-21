अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 7:09 बजे आया। इसका केंद्र जुनिन से 34 किलोमीटर उत्तर में एंडीज पर्वतमाला में था। भूकंप की गहराई 108 किलोमीटर दर्ज की गई।

हालांकि, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई।

वहीं, पेरू के भूभौतिकीय संस्थान के अनुसार, भूकंप का केंद्र एंडीज क्षेत्र के जूनिन में जमीन से 129 किलोमीटर की गहराई में था।

भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है।