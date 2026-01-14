अमेरिका और चीन नहीं इस छोटे देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर, जानिए भारत का कितना मजबूत
क्या है खबर?
दुनियाभर के ताकतवर पासपोर्ट की नई सूची आ गई है। लंदन स्थित हेनली पासपोर्ट सूचकांक ने वीजा-मुक्त पहुंच के आधार पर 2026 की रैंकिंग जारी की है। सूचकांक में एक बार फिर सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है। उसके निवासियों को 192 देशों में जाने के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। सिंगापुर के बाद जापान-दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जिनके पासपोर्ट को 188 देशों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा है।
मजबूत
कितना मजबूत हुआ भारत?
हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट की रैकिंग में इस बार थोड़ा सुधार हुआ है और यह 2025 के मुकाबले 5 अंक ऊपर आकर 80वें स्थान पर आ गया है। भारत के नागरिकों को 55 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति है। भारत का पासपोर्ट 2000 के दशक में आज के मुकाबले काफी मजबूत था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसमें गिरावट देखने को मिली है। यह भारत की पासपोर्ट शक्ति में क्रमिक सुधार का संकेत देती है।
पासपोर्ट
कौन हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट
सिंगापुर-जापान और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरे स्थान पर डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड हैं, जिनके पास 186 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे 185 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश के साथ चौथे स्थान पर है। पांचवे स्थान पर हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, UAE, छठे पर क्रोएशिया, चेकिया, एस्टोनिया, माल्टा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया, लातविया, लिकटेंस्टीन, UK, आठवें पर कनाडा, आइसलैंड, लिथुआनिया, नौंवे पर मलेशिया और 10वें पर अमेरिका है।
कमजोर
कौन है 10 सबसे कमजोर पासपोर्ट?
सूचकांक में सबसे नीचे 101वें पायदान पर अफगानिस्तान है, जिसके नागरिकों को केवल 24 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा है। इसके बाद 100वें स्थान पर सीरिया, 99वें स्थान पर इराक, 98वें स्थान पर पाकिस्तान-यमन, 97वें स्थान पर सोमालिया, 96वें स्थान पर नेपाल, 95वें स्थान पर बांग्लादेश, 94वें स्थान पर इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीनी, 93वें स्थान पर लीबिया-श्रीलंका और 92वें स्थान पर ईरान हैं। इन देशों के पासपोर्ट को न्यूनतम 26 से अधिकतम 40 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा है।