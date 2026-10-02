यूरोप में भीषण गर्मी से खेती चौपट, 34,700 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान

गर्मी की वजह से फ्रांस को अनाज का सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। यहां 58 लाख मीट्रिक टन अनाज का घाटा हुआ, जिसकी कीमत करीब 15,900 करोड़ रुपये है।

इसके बाद हंगरी (31 लाख मीट्रिक टन) और ब्रिटेन (30 लाख मीट्रिक टन) का नंबर आता है। खराब मौसम के कारण फसलें इतनी तेजी से बढ़ गईं कि वे पूरी तरह विकसित होने से पहले ही पक कर तैयार हो गईं।

इसी वजह से इन देशों में पैदावार में भारी कमी आई है। सोयाबीन, आलू और चुकंदर जैसी दूसरी फसलों को भी बड़ा झटका लगा।

चारा कम उगने की वजह से पशुपालकों पर भी खासा दबाव बढ़ गया है। गर्मी की वजह से इस बार यूरोप का कृषि क्षेत्र मुश्किलों से घिरा है।