ईरानी परमाणु वैज्ञानिक के बेटे का खुलासा, कहा- पिता के लिए परमाणु बम बनाना मजाक जैसा था

2020 में एक सोची-समझी साजिश के तहत मोहसिन की हत्या की गई थी। हामेद ने घटना वाली जगह को 'वॉर जोन' बताया और कहा कि उनके पिता को बेहद करीब से '4 या 5च गोलियां' मारी गई थीं।

सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे बढ़ने की चेतावनी दी थी, फिर भी मोहसिन एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए यात्रा पर निकले। कार में उनकी मां भी थीं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे यह साफ होता है कि हमला मोहसिन को ही निशाना बनाकर किया गया था।

इस हत्या और परमाणु कार्यक्रम में मोहसिन की अहम भूमिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।