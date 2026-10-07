इजरायल हमले की बरसी आज, हमास ने सुरंग से नाहल ओज में किया था नरसंहार
हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमला किया था, जिसकी बुधवार को बरसी है। उस हमले में हमास ने किबुत्ज नाहल ओज पर हमला करने के लिए एक छिपी हुई सुरंग का इस्तेमाल किया था।
यह एक घातक और अचानक हमला था, जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक और 15 आम नागरिक मारे गए थे।
यह ढाई किलोमीटर लंबी सुरंग सिर्फ लड़ाकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ही नहीं बनी थी, बल्कि इससे भागने और 18 बंधकों को छिपाने में भी मदद मिली।
इस सुरंग के अंदर रहने की जगहें, एयर कंडीशनिंग और पानी की व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी मौजूद थीं।
संघर्ष जारी: बचे हुए लोग कर रहे हैं सामना
भले ही इजरायली सेना ने अब गाजा के ज्यादातर इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, फिर भी वहां लड़ाई रुकी नहीं है। इस हमले से बच निकले लोग आज भी उस भयानक आघात से जूझ रहे हैं।
इनमें इजरायली रक्षा बल (IDF) की प्रवक्ता रोना एपस्टीन भी शामिल हैं, जिन्होंने इस हमले में अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया।
उस दिन की बहादुरी और नुकसान की कहानियां आज भी इस पूरे इलाके के हालात को प्रभावित कर रही हैं।