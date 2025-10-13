हमास ने शुरू की इजरायली बंधकों की रिहाई, सीमा पर जश्न का माहौल

बंधक

कुल 48 बंधकों की सौंपने की प्रक्रिया शुरू

BBC के मुताबिक, गाजा में हमास की ओर से कुल 48 इजरायली बंधकों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 20 के जीवित होने की संभावना है। हमास ने एक दिन पहले कहा था कि अगर इजरायल उनके 7 लड़ाकों में 2 को रिहा कर देता है तो पहले ही दिन 20 बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। तेल अवीव में लोग होस्टेजेज स्क्वायर के बाहर बड़ी स्क्रीन पर बंधकों की रिहाई की वीडियो देख रहे हैं।