LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / हमास ने शुरू की इजरायली बंधकों की रिहाई, सीमा पर जश्न का माहौल
हमास ने शुरू की इजरायली बंधकों की रिहाई, सीमा पर जश्न का माहौल
हमास ने इजरायल के बंधकों को रिहा किया (फाइल तस्वीर)

हमास ने शुरू की इजरायली बंधकों की रिहाई, सीमा पर जश्न का माहौल

लेखन गजेंद्र
Oct 13, 2025
11:02 am
क्या है खबर?

इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से छिड़े युद्ध के रुकने के बाद सोमवार को हमास ने इजरायल के बंधकों को रिहा कर दिया है। बंधकों को रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (ICRC) को सौंप दिया गया है, जो जांच के बाद उन्हें इजरायली सेना को सौंप देंगे। बंधकों की रिहाई को लेकर गाजा सीमा पर जश्न का माहौल है। हमास ने पहले 7 फिर 13 बंधकों को रिहा किया है।

बंधक

कुल 48 बंधकों की सौंपने की प्रक्रिया शुरू

BBC के मुताबिक, गाजा में हमास की ओर से कुल 48 इजरायली बंधकों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 20 के जीवित होने की संभावना है। हमास ने एक दिन पहले कहा था कि अगर इजरायल उनके 7 लड़ाकों में 2 को रिहा कर देता है तो पहले ही दिन 20 बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। तेल अवीव में लोग होस्टेजेज स्क्वायर के बाहर बड़ी स्क्रीन पर बंधकों की रिहाई की वीडियो देख रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

प्रक्रिया

ट्रंप भी देख रहे बंधकों की रिहाई

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी एक्स पर एक तस्वीर साझा कर बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एयरफोर्स वन विमान में गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई का लाइवस्ट्रीम देख रहे हैं। ट्रंप भी कुछ ही देर में इजरायल पहुंचकर नेसेट (इजरायली संसद) को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। ट्रंप हमास से छूटे बंधकों के परिवारों से भी मिलेंगे। इसके बाद वे मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे।

ट्विटर पोस्ट

ट्रंप देख रहे बंधकों की रिहाई