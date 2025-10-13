पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध पर ट्रंप की नजर, बोले- मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध पर है। उन्होंने जल्द इस पर काम करने को कहा है। इजरायल और मिस्र रवाना होते समय एयरफोर्स वन में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने इजरायल और हमास का युद्ध रुकवा दिया है, जो उनके शासनकाल का 8वां युद्ध विराम है। उन्होंने पाकिस्तान-अफगानिस्तान की सीमा पर चल रही झड़पों का जिक्र कर कहा कि वे वापस आकर इसे भी खत्म करेंगे।

बयान क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने कहा, "इजरायल-हमास मेरा 8वां युद्ध है, जिसे मैंने सुलझाया है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। मुझे वापस आने तक इंतजार करना होगा। मैं एक और कर रहा हूं, क्योंकि मैं समस्याओं को सुलझाने में माहिर हूं। मैं युद्ध लड़ने में माहिर हूं। मैं शांति स्थापित करने में माहिर हूं।" बता दें कि ट्रंप इजरालय में संसद को संबोधित करेंगे और उसके बाद मिस्र में शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को लेकर क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार को लेकर कहा, "नोबेल समिति के प्रति पूरी ईमानदारी से कहूं तो, यह 2024 के लिए था। और इसे 2024 के लिए चुना गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप अपवाद बना सकते हैं, क्योंकि 2025 के दौरान बहुत सी चीज़ें हुईं जो पूरी हो चुकी हैं और बेहतरीन हैं। लेकिन मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया। मैंने यह लोगों की जान बचाने के लिए किया। हमने लाखों लोगों की जान बचाई है।"