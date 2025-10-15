हमास द्वारा इजरायल को सौंपे गए शव में एक की पहचान नहीं

इजरायल का दावा, हमास द्वारा लौटाया गया शव किसी बंधक से मेल नहीं खाता

लेखन गजेंद्र 03:34 pm Oct 15, 202503:34 pm

क्या है खबर?

इजरायल और हमास का तनाव कम होने के बाद बंधकों और शवों का आदान-प्रदान शुरू हो गया है। इस बीच इजरायली सेना ने बताया कि हमास ने जो बंधकों के शव सौंपे हैं, उसमें एक का शव किसी भी इजरायली नागरिक बंधक से मेल नहीं खाता है। सेना ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में यह पुष्टि हई है। सेना ने हमास को मृत बंधकों के शवों को वापस करने के लिए आवश्यक प्रयास करने को कहा है।