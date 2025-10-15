इजरायल का दावा, हमास द्वारा लौटाया गया शव किसी बंधक से मेल नहीं खाता
क्या है खबर?
इजरायल और हमास का तनाव कम होने के बाद बंधकों और शवों का आदान-प्रदान शुरू हो गया है। इस बीच इजरायली सेना ने बताया कि हमास ने जो बंधकों के शव सौंपे हैं, उसमें एक का शव किसी भी इजरायली नागरिक बंधक से मेल नहीं खाता है। सेना ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में यह पुष्टि हई है। सेना ने हमास को मृत बंधकों के शवों को वापस करने के लिए आवश्यक प्रयास करने को कहा है।
वापसी
हमास ने सौंपे थे 4 शव, एक फिलिस्तीनी नागरिक का
इजरायली सेना ने कहा कि मंगलवार को हमास ने चार बंधकों के शव भेजे थे, जिनको अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद बंधक बनाया गया था। इसमें 3 शवों की पहचान स्टाफ सार्जेंट तामिर निमरोदी, उरीएल बारूक और एतान लेवी के रूप में हुई है, लेकिन चौथा शव एक फिलिस्तीनी नागरिक का माना जा रहा है। चारों ताबूत उत्तरी गाजा पट्टी में रेड क्रॉस को सौंपे गए थे, जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।
समझौता
इजरायल ने 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में शांति के लिए 20 सूत्री समझौते के तहत, इजरायल ने 20 इजरायली बंधकों के बदले लगभग 2,000 फिलिस्तीनी बंदियों और कैदियों को हमास को सौंप दिया। हमास के पास 28 मृत बंधकों के शव हैं, जिसमें अभी 8 शवों के ताबूत सौंप दिए गए हैं। अभी कम से कम 20 लोगों के शव हमास के पास हैं। मंगलवार को इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता कम करने की धमकी दी थी।