अमेरिका में न्यूयॉर्क की हलीमा सलमान ISIS से प्रशिक्षण लेने के आरोप में दोषी करार

अमेरिका में न्यूयॉर्क की रहने वाली हलीमा सलमान को ISIS से फौजी प्रशिक्षण लेने का दोषी करार दिया गया है।

कोर्ट की जूरी ने सबूतों की जांच की, जिनमें असॉल्ट राइफल के साथ उसका एक वीडियो और पति के साथ हुई टेक्स्ट मैसेज बातचीत शामिल थी। इसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया।

हलीमा का ISIS से जुड़ाव 2017 में तब शुरू हुआ, जब उसके पिता उसे सीरिया ले गए थे और वहां एक ISIS लड़ाके से उसकी शादी करवा दी थी।

अब हलीमा को 10 साल तक की जेल हो सकती है। सजा का एलान 2 फरवरी 2027 को किया जाएगा।