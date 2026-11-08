पोलैंड का क्राको शहर में गोलीबारी में 6 की मौत

पोलैंड के क्राको शहर में गोलीबारी, 6 की मौत; हमलावर के घर से 3 शव बरामद

लेखन आबिद खान 09:47 am Nov 08, 202609:47 am

क्या है खबर?

पोलैंड के क्राको शहर में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि धुर दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित एक बंदूकधारी ने क्राको के मुख्य चौक पर 6 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने सेना जैसी वर्दी, हेलमेट और बॉडी आर्मर पहन रखा था।